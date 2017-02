I russi hanno ricominciato a spendere soldi all'estero

Pubblicazioni del 02/22/17

Nel gennaio appena trascorso le spese dei turisti russi all'estero sono cresciute del 32,3% rispetto a gennaio 2016 e hanno fatto registrare il miglior risultato degli ultimi quattro mesi. Lo testimoniano i dati di una ricerca dell'UBS. Secondo gli analisti i russi hanno ricominciato a spendere di più grazie alla stabilizzazione del rublo e all'aumento della fiducia dei consumatori.

Nel gennaio dello scorso anno le spese dei turisti russi si erano ridotte del 22,7%. Tuttavia a partire dallo scorso ottobre le spese dei cittadini russi all'estero hanno ricominciato a crescere dopo tre anni di caduta, scrive il giornale «Vedomosti». Il cambio di tendenza è stato osservato sia dai negozianti che dai bancari.

A quanto dicono gli esperti, la crescita delle spese dei turisti russi, incluse quelle per le merci di lusso, rispecchia la ripresa generale del settore turistico in Russia. Nel settore del lusso e in quello di massa i russi hanno cominciato a comprare brand più esclusivi grazie al rafforzamento del rublo e per la carenza dell'offerta russa di tali articoli. In ogni caso parlare di una vera e propria ripresa del turismo di lusso è ancora prematuro.

I turisti russi spesso non hanno ancora abbastanza soldi per le vacanze all'estero. Lo riferiscono all'Unione dell'industria turistica russa. Dai dati dell'associazione risulta che più della metà dei russi che hanno acquistato pacchetti viaggio per le feste di Natale ha preferito passare le vacanze all'interno del paese.

Mosca, Zoja Oskolkova

