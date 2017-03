Focosi cowboy finlandesi fanno un rodeo sui tronchi (VIDEO)

Pubblicazioni del 03/01/17

I cowboy finlandesi Dudelsons hanno inscenato un rodeo a cavallo dei tronchi. I tronchi, mentre li cavalcavano, ruotavano furiosamente attaccati a una macchina taglialegna.

I finlandesi amanti dell'extreme hanno inscenato «un vero e proprio spettacolo nordico» nel parco di una cittadina, davanti a centinaia di bambini e dei loro genitori. Lo scopo dei concorrenti era quello di rimanere il più a lungo possibile in sella... a un tronco fissato alle pinze di un harvester. I concorrenti sono stati sballottati in alto, in acqua e sott'acqua.

I «cowboy» erano legati ai tronchi da funi di sicurezza. Nonostante questo, in balia dell'operatore della macchina, a uno dei concorrenti la fune di sicurezza per poco non ha causato seri problemi. Mentre il cowboy era seduto a cavallo del tronco, l'operatore ha fatto partire la funzione di ripulitura dei tronchi dalla corteccia: una telecamera, che ha ripreso la scena, ha mostrato in primo piano come le lame si stessero avvicinando al nostro eroe. Il «cowboy» dallo spavento è volato via dalla sella, dopodiché l'operatore ha staccato dalla presa anche il tronco. A giudicare dalle immagine successive, nessuno si è fatto male.

I concorrenti sconfitti, accompagnati dagli ululati e dagli applausi di donne e bambini, sono stati ricoperti di resina e gettati tra le piume. Dopodiché sono stati portati in giro per il parco sempre a cavallo dello stesso tronco attaccato alla macchina taglialegna.

«Questa macchina serve per tagliare gli alberi, ma noi le abbiamo trovato un nuovo utilizzo!» – hanno scritto i videoblogger del progetto Dudelsons.

Helsinki, Ivan Gridin

© 2017, «New Day – Italia»