L'unione europea minaccia di multare le grandi aziende Internet

Pubblicazioni del 03/20/17

Facebook, Google e Twitter violano i diritti dei consumatori: a tale conclusione sono giunte le autorità dell'Unione europea. Esse hanno dato un mese di tempo ai giganti di Internet perché conformino le loro attività alla legislazione europea.

In particolare, all'Unione europea non piace il fatto che gli utenti possono fare ricorso, in caso di contenziosi, solamente in un tribunale della California, dove sono registrate le grandi aziende IT. Lo riferisce l'agenzia «Reuters» rifacendosi a una fonte ben informata. Quando invece per le leggi europee i cittadini possono rivolgersi al tribunale del loro luogo di residenza.

Le autorità dell'Unione europea vedono inoltre negativamente l'onnipotenza delle aziende che in modo arbitrario stabiliscono l'idoneità dei contenuti creati dagli utenti e decidono di pubblicarli o meno.

I social network hanno poi subito delle critiche per i messaggi pubblicitari che non vengono evidenziati in modo adeguato. l'Unione europea ha chiesto alla direzione delle grandi aziende Internet di prevedere il diritto degli utenti di rescindere l'accordo di utilizzo dei social.

In questi giorni i rappresentanti di Facebook, Google e Twitter hanno discusso con gli enti preposti dell'Unione europea delle condizioni da questi avanzate. La Commissione europea ha fatto capire chiaramente che se nel corso di un mese tutte le violazioni non verranno eliminate le compagnie saranno multate.

Bruxelles, Zoja Oskolkova

