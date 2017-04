Visitatori del museo riempiono di graffi una Lamborghini sportiva (FOTO, VIDEO) / Sulla macchina non è rimasto neanche un angolino vuoto

Pubblicazioni del 04/17/17

In Danimarca una Lamborghini Gallardo, una vettura sportiva del valore di 170 mila euro, è stata graffiata e sfregiata senza pietà con oggetti taglienti. L'intera carrozzeria dell'automobile è stata incisa di disegni e di scritte.

A farlo sono stati i visitatori del Museo di belle arti della città danese di Aarhus. Proprio a questa scopo l'automobile è stata esposta in una delle sale del museo, nell'ambito della mostra «Nessuno è un'isola». A quanto pare a voler lasciare il proprio segno sulla Lamborghini di lusso sono stati in moltissimi, alcuni visitatori hanno inciso i propri messaggi anche sulle pastiglie dei freni. Durante la mostra qualcuno ha staccato il simbolo della Lamborghini e un altro burlone vi ha scritto "Škoda», il nome della casa automobilistica ceca.

«Ciascuna vostra azione lascia un segno nella società in cui vivete. Nessuno di voi ne può rimanere fuori perché anche il più insignificante dei gesti influisce sull'intero quadro» – ha spiegato il senso dell'iniziativa il curatore della mostra.

Nella pubblicazione si sottolinea il fatto che la maggior parte dei visitatori ha apprezzato l'inusuale iniziativa del museo, anche se non è mancato chi ha criticato l'idea, definendola una promozione del vandalismo.

Autore dell'idea è lo street artist norvegese Dolk. Quando sulla vettura sportiva non è rimasto più posto per nuovi gesti artistici dei visitatori, Dolk ha detto che allora la macchina poteva essere considerata un'opera d'arte conclusa. L'artista ha assicurato che la Lamborghini «disegnata» non sarà mai più riverniciata. Con ogni probabilità, l'automobile d'ora in poi girerà per il mondo in qualità di oggetto d'arte unico.

Copenaghen, Zoja Oskolkova

