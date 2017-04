I turisti russi hanno eletto Verona città più romantica al mondo

Pubblicazioni del 04/24/17

I viaggiatori russi hanno nominato la città italiana di Verona la città più romantica del mondo. Lo si riporta in un comunicato del service di prenotazioni alberghiere Booking.com.

Gli esperti della compagnia sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato i giudizi dei viaggiatori dei diversi paesi sulle città del mondo. Al secondo posto della speciale classifica c'è la cittadina di Český Krumlov, in Repubblica ceca, seguita da Venezia e Parigi.

È inoltre stato reso noto che i turisti di USA, Gran Bretagna e Francia ritengono la città più romantica al mondo Oia, sull'isola greca di Santorini, nel mar Egeo.

Olandesi, italiani e brasiliani hanno invece scelto come località più romantica Rothenburg ob der Tauber, in Baviera. Anche i turisti tedeschi hanno dato la loro preferenza a un centro abitato che si trova nel loro paese. Si tratta della cittadina di Dinkelsbühl, anch'essa in Baviera.

Mosca, Zoja Oskolkova

