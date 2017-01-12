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Италия

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Публикации за 12.01.17

В Италии ревнивец облил кислотой «Мисс Романья»

В Италии ревнивец облил кислотой «Мисс Романья»

28-летняя итальянка Джессика Нотаро стала жертвой покушения бывшего бойфренда. Мужчина, с которым победительница конкурса красоты Мисс Романья» – 2007 рассталась год назад, облил девушку серной кислотой.

29-летний Эдсон Таварес напал на Нотаро возле ее дома в городе Римини. Девушку госпитализировали с ожогами лица, бедер и ног. Состояние итальянки оценивается как крайне тяжелое, медики бьются над тем, чтобы сохранить Джессике зрение, передает La Repubblica.

Подозреваемый в покушении был задержан полицией, в настоящее время он находится под арестом. Отмечается, что мужчина ранее был возлюбленным Нотаро, однако около года назад пара рассталась. Инициатором разрыва отношений выступила девушка, позже она обращалась к правоохранителям, заявляя, что бывший парень преследует ее.

Римини, Зоя Осколкова

Римини. Другие новости 11.01.17

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