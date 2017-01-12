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Италия

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Публикации за 12.01.17

Итальянец стал свидетелем полета НЛО в небе над Салерно (ВИДЕО)

Итальянец стал свидетелем полета НЛО в небе над Салерно (ВИДЕО)

Житель Италии Лусио Марджиотта опубликовал на своей странице в социальной сети видео странного светящегося объекта. Автор ролика утверждает, что видел НЛО.

Яркий шарообразный объект был замечен в ночном небе над городом Салерно. Сначала сфера светилась белым цветом, а затем стала ярко-зеленой. Потом над объектом образовалось дымное кольцо, а сам шар распался на две части.

Учитель музыки Лусио Марджиотта, ставший очевидцем загадочного явления, считает, что видел НЛО. По его словам, он снимал светящийся шар на камеру смартфона и не использовал графические редакторы для создания каких-либо эффектов.

Пользователи соцсетей предположили, что итальянец стал свидетелем свечения Венеры, которую земляне часто путают с неопознанными летающими объектами.

Салерно, Зоя Осколкова

Салерно. Другие новости 12.01.17

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