В Италии произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов / В Риме эвакуировали метро

Публикации за 18.01.17

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущались в Риме и во Флоренции. По данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине 9,2 км.

Как стало известно, подземные толчки ощущались в областях Лацио и Абруццо сегодня утром. Эпицентр располагался в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено, что недалеко от города Аматриче, который был практически разрушен в результате землетрясения, произошедшего в августе прошлого года.

Спустя несколько минут землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали в Риме. В местных школах в качестве меры предосторожности эвакуировали учащихся, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Также в итальянской столице после подземного толчка эвакуировали метро, движение было остановлено на всех линиях подземки.

Позже был зафиксирован новый сильный подземный толчок магнитудой 5,6 баллов в зоне между городами Л'Акуила в регионе Абруццо и Риети в регионе Лацио, передает агентство ANSA.

В поселении Аккумоли, которое также сильно пострадало из-за землетрясения 24 августа, сообщили о повреждении здания, которое не так давно отремонтировали после прошлого удара стихии. Пожарные проверяют другие дома на наличие трещин и повреждений, однако работу затрудняют снегопады, обрушившиеся на провинцию.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего в Италии 24 августа 2016 года, погибли 299 человек, более трех тысяч итальянцев лишились крыши над головой. Подземные толчки ощущались на большей части центральной Италии, в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. Наибольшие повреждения получили населенные пункты Пескара-дель-Тронто, Аркуата-дель-Тронто, Аматриче и Аккумоли. С тех пор в Италии сейсмологи зафиксировали 45 тысяч слабых подземных толчков.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 18.01.17

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