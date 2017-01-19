В горах Италии лавина накрыла отель / В здании заблокированы не менее 20 человек

Публикации за 19.01.17

В центральной области Италии снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola. Спасатели пытаются добраться до постояльцев и персонала, которые заблокированы в здании. Погодные условия не позволяют применить специальную технику.

Как сообщают итальянские СМИ, отель находится горном массиве Гран-Сассо области Абруццо. Сигнал бедствия подали клиенты гостиницы. На тот момент в здании находилось 20 постояльцев, среди них могут быть дети. Кроме того, заблокированным оказался и персонал отеля.

На месте бедствия работают спасательные службы и карабинеры. Они пытались дозвониться до сотрудников отеля, но телефоны и мобильные не отвечают. Применение спецтехники для расчистки снежных завалов невозможно из-за плохой погоды.

Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко написал на своей странице в социальной сети, что в результате происшествия могут быть погибшие, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Вероятно, сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах страны накануне. Борьбу с последствиями стихии затрудняют снегопады, в некоторых областях снежный покров достигает двух метров.

Рим, Зоя Осколкова

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