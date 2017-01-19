В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной (ФОТО) / Здание гостиницы сместилось на 10 метров

Публикации за 19.01.17

30 человек погибли в результате схода лавины, которая накрыла отель Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо области Абруццо. Двум туристам удалось спастись, так как они оказались вне помещения во время происшествия.

Ранее сообщалось, что спасательные службы не могут дозвониться до постояльцев и персонала, которых массы снега заблокировали в здании отеля. На тот момент пропавшими без вести числились не менее 20 клиентов гостиницы и персонал.

Применение спецтехники было затруднено из-за погодных условий, кроме того, дорога к зданию была заблокирована поваленными деревьями и каменными глыбами. Однако спасателям наконец удалось пробраться внутрь отеля. За это время люди, находящиеся под завалами отправляли сообщения, в которых говорили что умирают от холода.

Спасатели пробираются внутрь отеля Rigopiano di Farindola (скриншот Rai News)

Двум пострадавшим, которые оказались в этот момент снаружи, оказана медицинская помощь. Именно они смогли сообщить спасательным службам о случившемся.

Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах страны накануне. Как сообщает итальянское агентство RAI, снежный поток был такой силы, что буквально подхватил здание отеля и перенес его на 10 метров.

В данный момент спасатели занимаются разбором завалов и извлечением тел погибших. Не исключено, что число жертв трагедии может возрасти. Работы затрудняются тем, что в здании отеля могли остаться пустоты, которые могут обвалиться в любой момент.

Рим, Зоя Осколкова

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