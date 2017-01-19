ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 19.01.17

В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной (ФОТО) / Здание гостиницы сместилось на 10 метров

В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной (ФОТО) Здание гостиницы сместилось на 10 метров

30 человек погибли в результате схода лавины, которая накрыла отель Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо области Абруццо. Двум туристам удалось спастись, так как они оказались вне помещения во время происшествия.

Новый День: В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной

Ранее сообщалось, что спасательные службы не могут дозвониться до постояльцев и персонала, которых массы снега заблокировали в здании отеля. На тот момент пропавшими без вести числились не менее 20 клиентов гостиницы и персонал.

Применение спецтехники было затруднено из-за погодных условий, кроме того, дорога к зданию была заблокирована поваленными деревьями и каменными глыбами. Однако спасателям наконец удалось пробраться внутрь отеля. За это время люди, находящиеся под завалами отправляли сообщения, в которых говорили что умирают от холода.

Новый День: В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной
Новый День: В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной

Спасатели пробираются внутрь отеля Rigopiano di Farindola (скриншот Rai News)

Новый День: В Италии спасатели обнаружили 30 тел в отеле под лавиной

Двум пострадавшим, которые оказались в этот момент снаружи, оказана медицинская помощь. Именно они смогли сообщить спасательным службам о случившемся.

Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах страны накануне. Как сообщает итальянское агентство RAI, снежный поток был такой силы, что буквально подхватил здание отеля и перенес его на 10 метров.

В данный момент спасатели занимаются разбором завалов и извлечением тел погибших. Не исключено, что число жертв трагедии может возрасти. Работы затрудняются тем, что в здании отеля могли остаться пустоты, которые могут обвалиться в любой момент.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 19.01.17

В горах Италии лавина накрыла отель. В здании заблокированы не менее 20 человек. / В Италии произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов. В Риме эвакуировали метро. / Андрей Максимов: Для Запада большевизм в 20 веке был такой же угрозой, как сейчас радикальный исламизм. Нынешние коммунисты в России уже не те, КПРФ стала второй «партией власти».

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter