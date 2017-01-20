Под обломками отеля в Италии нашли выживших

Публикации за 20.01.17

В итальянском отеле Rigopiano di Farindola, который накрыла снежная лавина, удалось обнаружить живых людей. Спасатели работают над тем, чтобы вызволить шестерых человек, которым удалось выжить в снежном плену.

Ранее сообщалось, что более тридцати человек погибли, после того как на отель в горном массиве Гран-Сассо области Абруццо Италии обрушилась лавина, спровоцированная землетрясением. По уточненной информации, они считаются без вести пропавшими.

Позже в ходе спасательной операции из-под завалов извлекли тела четырех погибших. В настоящее время на месте работают пожарные службы, медики, а также карабинеры. Кроме того, пожарные привлекли пять вертолетов с необходимым оборудованием, сообщает La Repubblica.

По словам представителя спасательных служб Вальтера Милана, погодные условия в горах осложняют работу спасателей. Температура воздуха поднимается выше нуля, что способствует таянию снега, через который труднее пробираться. Однако надежда на то, что в воздушных карманах под снегом могут быть живые люди, все еще остается.

Напомним, трагедия произошла в среду 18 января. Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах страны накануне. Массы снега не только завалили отель, в котором по разным данным находились до 34 человек, но и принесли с собой камни и обломки деревьев, что значительно затруднило работу спасателей.

Рим, Зоя Осколкова

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