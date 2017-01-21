Крупная авария в Италии: разбились школьники из Венгрии

Публикации за 21.01.17

В Италии произошла крупная дорожная авария: автобус с венгерскими школьниками разбился и загорелся, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, 39 человек выжили, многие получили серьезные травмы. В частности, один из пострадавших находится в коме в критическом состоянии.

Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП: двигавшийся ночью автобус врезался в опору эстакады на дороге близ Вероны, после чего загорелся.

Следователи заявляют, что на месте аварии нет следов торможения. По данным СМИ, водитель следовавшего за автобусом грузовика заметил, что у того какие-то проблемы с колесом и попытался предупредить об этом, но не успел.

Школьники из Венгрии возвращались на родину после каникул на горнолыжном курорте во Франции.

Верона, Светлана Антонова

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