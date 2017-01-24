В итальянском отеле, заваленном лавиной, спасли трех щенков / Число жертв среди людей выросло до девяти

Публикации за 24.01.17

Из под завалов отеля Rigopiano di Farindola, который на прошлой неделе накрыла снежная лавина, спасатели вытащили трех живых щенков. Животные провели под снегом пять дней. Специалисты считают, что случившееся дает надежду на спасение людей. Пропавшими без вести числятся 20 человек.

По словам сотрудников спасательных служб, они был в курсе, что где-то в отеле находятся белые швейцарские овчарки, однако точно местоположение щенков было неизвестно. Их удалось обнаружить в котельной, передает ВВС. Собаки кажутся вполне здоровыми, но чтобы в этом удостовериться, их отправили на осмотр к ветеринарам.

Специалисты, работающие на месте трагедии, уверены, спасение щенков говорит о том, под завалами есть воздушные пузыри, в которых могут быть выжившие. В настоящее время без вести пропавшими числятся 20 человек.

Накануне спасатели обнаружили еще два тела, таким образом, число жертв схода лавины выросло до девяти человек. Кроме того, из разрушенного снежными массами отеля удалось спасти 11 человек.

Напомним, трагедия произошла в среду 18 января. Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах Италии накануне. Массы снега не только завалили отель, в котором по разным данным находились до 40 человек, но и принесли с собой камни и обломки деревьев, что значительно затруднило работу спасателей.

Рим, Зоя Осколкова

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