В Италии из заваленного лавиной отеля извлекли еще девять тел

Публикации за 25.01.17

Из итальянского отеля Rigopiano di Farindola, на который неделю назад обрушилась снежная лавина, за последние сутки спасатели извлекли еще девять погибших. Таким образом, число жертв трагедии достигло 18 человек. Без вести пропавшими официально числятся 11 человек.

По информации префектуры провинции Пескара, продолжается работу по разбору завалов. Накануне спасатели нашли в котельной отеля трех живых щенков, это дало надежду на то, что в пустотах под снегом могут быть выжившие. Ранее удалось спасти 11 человек.

Напомним, трагедия произошла в среду 18 января в горном массиве Гран-Сассо области Абруццо. Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах Италии накануне. 120 тысяч кубометров снега завалили отель, а также принесли с собой камни и обломки деревьев, которые заблокировали дорогу в горной местности, что значительно затруднило работу спасателей.

Италия. Другие новости 24.01.17

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