Спасательная операция в итальянском отеле завершена / 11 выживших, 29 погибших

Итальянские власти объявили о завершении спасательной операции в горном отеле Rigopiano, на который неделю назад обрушилась снежная лавина. В общей сложности спасатели обнаружили под снегом 11 выживших людей и тела 29 погибших.
По официальным данным, в момент схода лавины в здании находились 28 туристов и 12 сотрудников, передает агентство RAI. Двое работников вышли из отеля незадолго до трагедии.
За последние сутки недельной поисковой операции спасатели извлекли тела еще 11 погибших. В общей сложности в результате происшествия погибли 29 человек. Ранее под снегом удалось обнаружить 11 выживших, а также трех живых щенков. Спасатели посчитали, что есть шанс на то, что под снегом есть воздушные карманы, в которых могли уцелеть люди. Впрочем, надежды не оправдались.
Напомним, трагедия произошла в среду 18 января в горном массиве Гран-Сассо области Абруццо. Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков, которая была зафиксирована в центральных районах Италии накануне. 120 тысяч кубометров снега завалили отель, а также принесли с собой камни и обломки деревьев, которые заблокировали дорогу в горной местности, что значительно затруднило работу спасателей.
Рим, Зоя Осколкова
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