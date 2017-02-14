В Италии просыпается супервулкан / Извержение может навсегда изменить европейский континент

Публикации за 14.02.17

Супервулкан, расположенный недалеко от Неаполя, проявил первые признаки пробуждения. По мнению ученых, извержение может привести к катастрофическим последствиям для всей Европы.

По мнению итальянских и французских исследователей, под жерлом вулкана, который находится на территории Флегрейских полей, образовались тонны газа, который давит на поверхность. Уже сейчас ученые фиксируют периодические вертикальные колебания, однако они не могут в точности сказать, когда произойдет извержение.

Специалисты уверены, в результате взрыва опасности подвергнуться жизни полумиллиона человек. Кроме того, разрушительная сила вулкана может навсегда изменить облик европейского континента.

Стоит отметить, что осенью прошлого года итальянские вулканологи обнаружили шесть ранее неизвестных вулканов в Неаполитанском заливе на расстоянии всего 3 км от побережья.

Тем временем, итальянские власти пытаются подготовиться к последствиям возможной катастрофы. В октябре 2016 года был разработан масштабный план, который будет применен на случай извержения вулкана Везувия. В настоящее время жители 25 городов находятся в так называемой «красной зоне» опасности.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 02.02.17

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