Италия ищет пути отмены антироссийских санкций

Публикации за 17.02.17

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано намерен обсудить санкции, принятые в отношении России, с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По его словам, ограничительные меры не должны продляться автоматически, а РФ является для Италии важнейшим партнером как «гарант мира».

В частности, глава итальянского МИД заявил, что собирается встретиться с Тиллерсоном на полях саммита G20 в Бонне, передает агентство Ansa. По словам Альфано, судить о политике США в отношении России по заявлениям новой администрации Белого дома пока поспешно, и во время встречи с госсекретарем он хочет более тщательно изучить американский подход к этому вопросу.

Кроме того, итальянский министр подтвердил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отметив, что Россия может повлиять на разрешение кризиса в таких регионах, как Ливия, а потому остается для Италии важнейшим партнером.

Что касается антироссийских санкций, Альфано подчеркнул, что ограничительные меры не являются конечной целью, а лишь средством, и не должны продлеваться автоматически. Снятие санкций он увязал с реализацией минских соглашений путем выполнения обязательств обеими сторонами. Ранее глава МИД Италии не раз заявлял, что вопрос отмены ограничительных мер должен быть рассмотрен, чтобы Москва могла вернуться в состав G8.

Добавим, Лавров и Тиллерсон провели встречу перед совещанием министров «двадцатки», однако, по словам российского министра, тема антироссийских санкций во время этих переговоров не поднималась. Госсекретарь США в свою очередь заявил, что Москва и Вашингтон «ищут новые точки соприкосновения».

Рим, Зоя Осколкова

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