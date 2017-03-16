Папа Римский записал бизнесменов-банкротов в грешники

Публикации за 16.03.17

Сокращение служащих и закрытие предприятий, по мнению Папы Римского Франциска, является очень серьезным грехом. Об этом понтифик заявил во ходе своего очередного выступления перед тысячами людей на площади Святого Петра в Ватикане.

Во время произнесения речи Папа Римский несколько отклонился от заранее заготовленного текста и сообщил о своих тревогах по поводу массовых увольнений на телеканале Sky. «Любой, кто с помощью экономических махинаций или сделок, которые не совсем прозрачны, закрывает заводы и компании и отнимает работу у людей, совершает очень серьезный грех», – отметил глава католической церкви.

Понтифик напомнил, что работодатели несут ответственность за сотрудников и должны делать все для выполнения своих обязательств. По словам Папы, работа дает людям чувство собственного достоинства.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск не впервые выступает за права рабочих. Два года назад он раскритиковал компанию ThyssenKrupp (Германия) за то, что та планировала сократить сотрудников, работающих на итальянском заводе предприятия. Понтифика даже прозвали папой-марксистом, однако сам на это отвечает, что не разделяет идей коммунистов.

Рим, Зоя Осколкова

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