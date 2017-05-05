Итальянцы выпустят для России вино Dimon / Эксклюзивная коллекция подойдет для подарка руководству страны

Публикации за 05.05.17

Итальянские виноделы решили выпустить на российский рынок вино под названием Dimon. Заявку на регистрацию бренда в Роспатент подала тосканская винодельческая компания ColleMassari.

Документ о регистрации товарного знака предусматривает выпуск не только вина, но и других алкогольных напитков. Кроме того, под этим брендом компания может заниматься рекламой и административной деятельностью в сфере предпринимательства, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Впрочем, на прилавках вино Dimon россияне увидят не скоро. По словам главы Первой патентной компании Анатолия Аронова, от регистрации бренда до выхода товара на рынок может пройти несколько лет.

Итальянская винодельня ColleMassari уже имеет опыт работы в России, компания выпускает вина ColleMassari и Grattamacco. Эксперты считают, что бренд Dimon ждет успех на российском рынке. Возможно, вино будет представлено в составе эксклюзивной коллекции и подойдет для подарка, в том числе и руководству страны, отметил Аронов.

Добавим, в марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в создании огромной «подпольной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами. В документальном фильме-расследовании под названием «Он вам не Димон» ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков». В Кремле расследование Навального назвали примером творчества «осужденного гражданина».

Рим, Зоя Осколова

Рим. Другие новости 11.04.17

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