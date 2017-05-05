ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

Итальянцы выпустят для России вино Dimon / Эксклюзивная коллекция подойдет для подарка руководству страны

Итальянцы выпустят для России вино Dimon Эксклюзивная коллекция подойдет для подарка руководству страны

Итальянские виноделы решили выпустить на российский рынок вино под названием Dimon. Заявку на регистрацию бренда в Роспатент подала тосканская винодельческая компания ColleMassari.

Документ о регистрации товарного знака предусматривает выпуск не только вина, но и других алкогольных напитков. Кроме того, под этим брендом компания может заниматься рекламой и административной деятельностью в сфере предпринимательства, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Впрочем, на прилавках вино Dimon россияне увидят не скоро. По словам главы Первой патентной компании Анатолия Аронова, от регистрации бренда до выхода товара на рынок может пройти несколько лет.

Итальянская винодельня ColleMassari уже имеет опыт работы в России, компания выпускает вина ColleMassari и Grattamacco. Эксперты считают, что бренд Dimon ждет успех на российском рынке. Возможно, вино будет представлено в составе эксклюзивной коллекции и подойдет для подарка, в том числе и руководству страны, отметил Аронов.

Добавим, в марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в создании огромной «подпольной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами. В документальном фильме-расследовании под названием «Он вам не Димон» ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков». В Кремле расследование Навального назвали примером творчества «осужденного гражданина».

Рим, Зоя Осколова

Рим. Другие новости 11.04.17

«Это хамство!» В Италии арестовали партию крымских вин. / Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери. / Италия превратилась в центр мировой моды, благодаря русским дворянам.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter