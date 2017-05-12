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Италия

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Публикации за 12.05.17

У почты в центре Рима прогремел взрыв (ФОТО)

У почты в центре Рима прогремел взрыв (ФОТО)

В центральной части столицы Италии рядом с почтовым отделением прогремел взрыв. По предварительной версии, сработала самодельная бомба, заложенная в одной из посылок, которые перевозились в автомобиле почтовой службы.

По данным итальянского информагентства Ansa, взрыв прогремел на улице Авентино в центре Рима неподалеку от почтамта. Сообщается, что поврежден автомобиль. Правоохранители не исключают, что сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под посылку.

Данных о жертвах и раненных в результате ЧП не поступало.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и специалисты по разминированию. Прилегающий к почтамту район оцеплен стражами порядка.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 10.05.17

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