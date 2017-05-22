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Италия

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Публикации за 22.05.17

Итальянки не поделили кота, живущего двойной жизнью / Хозяйку животного определит суд

Итальянки не поделили кота, живущего двойной жизнью Хозяйку животного определит суд

Жительницы Италии, живущие по соседству, рассорились из-за кота, который два года успешно вел двойную жизнь. Хитрый хвостатый жил на два дома, а в результате стал предметом судебного разбирательства.

Скандальная история произошла в северной итальянской области Лигурия. Кот по кличке Бантик начал периодически сбегать в тайне от хозяйки к соседке, которая звала питомца Текилой. Ситуация накалилась, когда одна из женщин решила переехать, и забрала животное с собой, пишет издание Il Secolo XIX.

Другая владелица кота сообщила о краже, полиция изъяла питомца и вернула первоначальной хозяйке. Однако ее соседка, лишившись любимца, решила подать в суд. Судья не нашел доказательств того, что кот принадлежит именно той женщине, и постановил вернуть животное.

Впрочем, первая хозяйка питомца сдаваться не намерена и собирается дойти до суда Италии по гражданским делам в надежде вернуть животное.

Генуя, Зоя Осколкова

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