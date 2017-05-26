В Италии скончалась модельер Лаура Бьяджотти / У «королевы кашемира» констатировали смерть мозга

Публикации за 26.05.17

В Риме ушла из жизни знаменитый дизайнер и филантроп Лаура Бьяджотти. 74-летняя «королева кашемира» не пережила острого сердечного приступа. Врачи констатировали смерть мозга.

Лаура Бьяджотти попала в больницу вечером 24 мая, у нее остановилось сердце, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Врачам не удалось спасти жизнь знаменитой женщины.

Лаура Бьяджотти основала собственный бренд Laura Biagiotti Fashions в 1972 году, со временем модная империя стала одной из самых известных в мире. Одежду этой итальянской марки, изготовленную преимущественно из кашемира, можно приобрести в 600 бутиках по всему свету. Кроме того, дизайнер выпустила линию духов.

Бьяджотти любила искусство, а также активно занималась благотворительностью. Так в 1998 году модельер пожертвовала миллион долларов на реставрацию лестницы Кордоната, созданной по проекту Микеланджело.

Рим, Зоя Осколкова

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