Итальянец задушил свою русскую невесту и забил до смерти ее бойфренда

Публикации за 19.06.17

Убийство на почве страсти совершил 50-летний гражданин Италии Стефано Перале. Мужчина задушил свою бывшую подружку, которая, бросив его незадолго до свадьбы, сошлась с другим парнем.

Трагедия произошла на окраине Местре, недалеко от Венеции. Как сообщают итальянские СМИ, Перале позвал свою бывшую невесту 30-летнюю Анастасию Шакурову на ужин. Девушка пришла со своим новым ухажером 31-летним Биаджио Джуниора Буономо.

Перале подсыпал паре в еду наркотики, после чего задушил девушку, а молодого человека избил палкой. Пострадавшие скончались.

Итальянец сам по телефону сообщил об убийстве правоохранительным органам. Однако на первом допросе воспользовался правом хранить молчание, пишет Romagna Noi.

По словам адвоката Перале Маттео Лазаро, мужчина очень расстроен из-за случившегося и находится в состоянии стресса, поэтому он отказался отвечать на вопросы полицейских.

Венеция, Зоя Осколкова

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