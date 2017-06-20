Умерла знаменитый итальянский модельер Карла Фенди

Публикации за 20.06.17

В Риме на 81-м году жизни скончалась известный итальянский модельер Карла Фенди. Незадолго до смерти владелец легендарного дома моды Fendi перенесла тяжелое заболевание легких.

Карла Фенди вернулась в свою римскую резиденцию в Палаццо Русполи несколько дней назад. Женщина перенесла заболевание легких, однако тяжелая болезнь оказала сильное негативное влияние на здоровье Карлы, сообщает La Repubblica.

Карла Фенди была четвертой из пяти сестер, руководивших домом моды, основанным ее родителями в 1925 году. «Наша мать говорила: вы, как пять пальцев на руке, у каждого из вас своя роль», – не раз повторяла Карла.

Мировую известность бренду Fendi принес немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, возглавивший креативную группу итальянского модного дома в 1962 году. В настоящее время компания Fendi входит в состав холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy S.A. Сеть насчитывает более 160 магазинов изделий из кожи и меха в 25 странах мира.

Рим, Зоя Осколкова

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