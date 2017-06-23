Итальянский аэропорт жертвует безопасностью ради песто

Публикации за 23.06.17

Руководство аэропорта в Генуе внесло поправки в правила безопасности ради того, чтобы пассажиры могли провести в ручной клади соус песто.

Генуя считается родиной песто, возможно, этот факт повлиял на решение администрация аэропорта пренебречь некоторыми правилами безопасности. В частности, теперь пассажиры могут взять с собой 500 граммов этого соуса, несмотря на то, что объем других жидкостей, разрешенных к перевозке на борту, не должен превышать 100 мл, передает BBC.

Впрочем, в отношении песто также действуют несколько уточняющих правил. Например, нельзя брать на борт самолета емкость с соусом, превышающую 500 мл, но это могут быть две баночки объемом 250 мл.

Кроме того, пассажирам, чтобы взять с собой песто, нужно внести пожертвование в размере 0,5 евро в благотворительный фонд, специализирующийся на оказании помощи больным детям, которым необходимы медицинские услуги зарубежных клиник.

Также песто должен быть обязательно произведен в Генуе.

Генуя, Зоя Осколкова

Генуя. Другие новости 23.06.17

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