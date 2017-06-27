ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 27.06.17

Правящие силы Италии опасаются возвращения Берлускони в политику
Сильвио Берлускони, фото: EPA

Правящие силы Италии опасаются возвращения Берлускони в политику

Неожиданная победа на муниципальных выборах партии «Вперед, Италия!», лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, может означать возвращение кавальере в большую политику.

На прошедших в Италии муниципальных выборах партия Берлускони и правая «Лига Севера» одержали победу в 16 из 22 городов, что стало полной неожиданностью для правящей левоцентристской демократической партии, передает Daily Mail.

Особенно шокирующим стал тот факт, что город Генуя, где традиционно преобладали левые взгляды, проголосовал за «правых».

Тем временем, 80-летний Сильвио Берлускони периодически продолжает радовать публику неоднозначными высказываниями в адрес действующих политиков. Так он назвал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу «неплохим парнем с прекрасно выглядящей мамой». Кроме того, он как-то упомянул и американского лидера, заявив, что в новом президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его супруга Меланья, сообщает La Repubblica.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 23.06.17

Итальянский аэропорт жертвует безопасностью ради песто. / Итальянским ресторанам запретили держать омаров на льду. / Умерла знаменитый итальянский модельер Карла Фенди.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter