Правящие силы Италии опасаются возвращения Берлускони в политику

Публикации за 27.06.17

Неожиданная победа на муниципальных выборах партии «Вперед, Италия!», лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони, может означать возвращение кавальере в большую политику.

На прошедших в Италии муниципальных выборах партия Берлускони и правая «Лига Севера» одержали победу в 16 из 22 городов, что стало полной неожиданностью для правящей левоцентристской демократической партии, передает Daily Mail.

Особенно шокирующим стал тот факт, что город Генуя, где традиционно преобладали левые взгляды, проголосовал за «правых».

Тем временем, 80-летний Сильвио Берлускони периодически продолжает радовать публику неоднозначными высказываниями в адрес действующих политиков. Так он назвал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу «неплохим парнем с прекрасно выглядящей мамой». Кроме того, он как-то упомянул и американского лидера, заявив, что в новом президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его супруга Меланья, сообщает La Repubblica.

Рим, Зоя Осколкова

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