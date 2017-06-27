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Италия

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Публикации за 27.06.17

В Тоскане мужчина изрезал мачете троих человек

В Тоскане мужчина изрезал мачете троих человек

В курортном городке Марина-ди-Масса в Тоскане итальянец, вооружившись холодным оружием, напал на троих парней, один из них госпитализирован.

По данным итальянской газеты Il Tirreno, 40-летний мужчина ранее конфликтовал с теми же молодыми людьми, однако в этот раз он набрал полную сумку ножей и мачете и атаковал своих оппонентов, после того как они заподозрили его в умышленной порче автомобиля.

По словам медиков, по счастливой случайности нападавший нанес незначительные травмы своим жертвам, но одного из раненых пришлось транспортировать в местную больницу для дальнейшего обследования.

В настоящее время злоумышленник задержан, в его доме проводятся обыски. По данным полиции, в момент нападения у преступника при себе были четыре ножа, в том числе мачете.

Рим, Зоя Осколкова

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