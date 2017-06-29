Италия грозит закрыть морские порты для судов с беженцами

Публикации за 29.06.17

Италия может ужесточить миграционную политику и закрыть свои порты в Средиземном море для иностранных судов, перевозящих беженцев. Об этом заявил представитель Италии в Евросоюзе Маурицио Массари.

«Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии. Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС», – цитирует итальянского чиновника The Financial Times.

По словам Массари, ситуация с беженцами в стране стала насколько критичной, что Италия не сможет обойтись без помощи других государств. Так с начала года в страну прибыли около 73 тысяч мигрантов, это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Более того, около 10 тысяч беженцев находятся по пути к берегам Аппенин.

15 июня Еврокомиссия заявила, что собирается подать в суд на Венгрию, Чехию и Польшу. Дело в том, что эти страны Евросоюза отказались расселить на своей территории мигрантов в соответствии со схемой квот, утвержденной Брюсселем. Сами государства-нарушители считают, что поступили правильно и готовы ответить в суде. По их мнению, именно наплыв мигрантов привел к росту угрозы безопасности в ЕС.

Схема приема мигрантов, была утверждена в Европе осенью 2015 года. Планировалось, что страны ЕС примут к себе 160 тысяч беженцев, которые временно находятся на территории Италии и Греции. Как оказалось далеко не все государства готовы проявить радушие. На данный момент по этой схеме были переселены немногим более 20 тысяч человек с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Рим, Зоя Осколкова

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