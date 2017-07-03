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Италия

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Публикации за 03.07.17

В Риме скончался известный итальянский комик Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо, фото: La Repubblica

В Риме скончался известный итальянский комик Паоло Вилладжо

В Риме на 85-м году жизни скончался актер Паоло Вилладжо, известный по роли Уго Фантоцци. За несколько дней до смерти итальянца положили в больницу, однако причина госпитализации не уточняется.

О том, что Паоло Вилладжо ушел из жизни, сообщила на странице в Facebook его дочь Элизабетта. «Прощай, папа, теперь ты снова можешь летать свободно», – написала она.

Вилладжо стал знаменит после выхода книги «Фантоцци» в 1960-х, повествующей о неунывающем бухгалтере Уго Фантоцци. Позднее Вилладжо написал сценарии к фильмам, первый из которых вышел в 1975 году. В общей сложности было снято десять картин о герое.

Кроме того, комик играл в фильмах Федерико Феллини, Лины Вертмюллер и Марио Моничелли. В 1992 году Виладжо получил «Золотого льва» за заслуги в кинематографе.

Рим, Зоя Осколкова

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