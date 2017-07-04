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Италия

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Публикации за 04.07.17

В Италии карабинеры объявили войну мафиозным кланам

В Италии карабинеры объявили войну мафиозным кланам

Масштабная спецоперация по борьбе с мафиозными группировками развернулась на юго-востоке Италии. Итальянские полицейские задержали 27 человек. В связях с криминальными кланами подозревают местных политиков.

В «антимафиозной» спецоперации в провинции Таранто задействованы более тысячи сотрудников полиции и карабинеров, передает La Repubblica. Кроме того, для поимки преступников привлекли собак-ищеек и специалистов, занимающихся поиском скрытых бункеров – излюбленных убежищ мафиози.

К данному моменту удалось задержать 27 человек, подозреваемых в воровстве, мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и других нарушениях закона.

По данным правоохранителей, в преступном сговоре с мафией обвиняются некоторые местные политики, в частности, главы администраций городов Аветрана и Эркье.

На днях полицейские поймали одного из лидеров мафиозного клана Ндрангета Джузеппе Джорджи. Преступник находился в розыске 23 года и входил в пятерку самых разыскиваемых итальянских мафиози.

Рим, Зоя Осколкова

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