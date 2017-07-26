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Публикации за 26.07.17

Итальянский банк UniCredit атаковали хакеры

Итальянский банк UniCredit атаковали хакеры

Итальянский банк UniCredit подвергся кибератакам. Персональные данные 400 тысяч клиентов стали доступны хакерам.

Неавторизованный доступ к данным клиентов банка зафиксирован осенью 2016 года и летом 2017 года, передает Reuters. По словам службы безопасности UniCredit, хакеры проникли в систему кредитного учреждения через внешнего итальянского коммерческого партнера.

В общей сложности хакерам стали доступны персональные данные 400 тысяч итальянских клиентов банка, в том числе номера международных счетов. Представители UniCredit подчеркнули, что киберпреступники не смогли завладеть паролями для доступа к финансам.

Отмечается, что хакерской атаке подверглись только итальянские отделения банка. Информация клиентов российского UniCredit осталась неприкосновенной.

Руководство банка намерено обратиться в прокуратуру Милана. Подробности выявления кибератаки не раскрываются, однако UniCredit сообщал принять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Милан, Зоя Осколкова

Милан. Другие новости 07.07.17

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