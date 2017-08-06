Рим хочет диалога с Москвой: Италия подсчитала ущерб от продэмбарго

Публикации за 06.08.17

Российские санкции очень дорого обошлись Евросоюзу из-за ответных мер Москвы. Продовольственное эмбарго нанесло удар по малому и среднему итальянскому бизнесу. По словам президента Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло, в общей сложности за три года действия ответных санкций Италия потеряла до 12 млрд евро от падения экспорта и 200 тысяч рабочих мест.

Другие страны ЕС не пострадали в такой же степени, уверен Алессандрелло, так как они смогли локализовать свой бизнес, а именно, открыть представительства на территории России и обойти санкции. Тогда как итальянские фермеры слабо представлены на российском рынке: только 70 итальянских организаций работают в РФ, передает РИА «Новости».

«Два года назад они начали вкладывать деньги в локализацию, чтобы удержать рынок не только через импорт, но и путем полного или частичного производства в России. Больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 млрд евро экспорта и 200 тысяч рабочих мест», – указал бизнесмен.

Очевидное решение для итальянских фермеров – найти другие рынки сбыта, однако Алессандрелло считает, Россия является наиболее подходящей, и интересные южно- и североамериканские рынки все равно не смогут стать альтернативой российскому.

При этом именно Москве стоит первой пойти на диалог с ЕС, добавил итальянец. Интересы России очевидны – экспорт энергоресурсов, и пока Китай не может заменить Европу. Что же касается Италии, то продукты, произведенные на Апеннинах, нельзя заменить другими в силу их географического происхождения, заключил Алессандрелло.

Напомним, Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции 6 августа 2014 года. С этого момента был введен запрет на поставку из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии мяса, рыбы, морепродуктов, молока и сыров, орехов, овощей и фруктов. Ответные меры Москвы европейские политики тогда назвали неоправданными.

Рим, Зоя Осколкова

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