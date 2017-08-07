В Италии 15 пожарных разжигали огонь ради сверхурочных

Публикации за 07.08.17

На Сицилии правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 15 добровольцев пожарной службы. Оказалось, что огнеборцы сами устраивали возгорания в лесу, чтобы получить дополнительные премии за сверхурочную работу.

Руководство пожарной службы заметило в статистике значительный перекос. Оказалось, что бригада добровольцев чаще других выезжала на тушение возгораний. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что бригадир выезжал в лес, разводил огонь, а затем возвращался уже с коллегами на пожарной технике, пишет Corriere della sera.

Мошенники действовали ради выгоды, так как за сверхурочную работу положены премии в размере 10 евро в час. В настоящее время 15 предприимчивых борцов с огнем ожидают суда.

Напомним, ранее десять европейских государств, в том числе Италия, ввели красный уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Так на итальянском острове Сардиния температура воздуха достигала +50 градусов.

Рим, Зоя Осколкова

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