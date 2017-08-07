ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.08.17

В Италии 15 пожарных разжигали огонь ради сверхурочных

В Италии 15 пожарных разжигали огонь ради сверхурочных

На Сицилии правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 15 добровольцев пожарной службы. Оказалось, что огнеборцы сами устраивали возгорания в лесу, чтобы получить дополнительные премии за сверхурочную работу.

Руководство пожарной службы заметило в статистике значительный перекос. Оказалось, что бригада добровольцев чаще других выезжала на тушение возгораний. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что бригадир выезжал в лес, разводил огонь, а затем возвращался уже с коллегами на пожарной технике, пишет Corriere della sera.

Мошенники действовали ради выгоды, так как за сверхурочную работу положены премии в размере 10 евро в час. В настоящее время 15 предприимчивых борцов с огнем ожидают суда.

Напомним, ранее десять европейских государств, в том числе Италия, ввели красный уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Так на итальянском острове Сардиния температура воздуха достигала +50 градусов.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 06.08.17

Рим хочет диалога с Москвой: Италия подсчитала ущерб от продэмбарго. / Из-за аномальной жары десять стран Европы ввели красный уровень опасности. / Итальянский банк UniCredit атаковали хакеры.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter