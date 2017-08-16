В Риме в мусорном баке нашли отрубленные женские ноги

Публикации за 16.08.17

20-летняя жительница столицы Италии сделала шокирующую находку, она обнаружила в мусорном контейнере фрагменты человеческого тела.

По данным полиции, ноги, предположительно принадлежавшие женщине, неизвестный выбросил в мусор в ночь на 15 августа. Личность погибшей установить не удалось, также у правоохранителей нет подозреваемого, передает The Local.

В настоящее время стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения и анализируют сообщения о пропавших людях. Полиции удалось частично установить номер автомобиля, который в ту ночь заметили у мусорных баков.

Подобное преступление было совершено в Италии шесть лет назад. Тогда на окраине Рима было найдено тело женщины без ног и головы. Предполагалось, что речь идет о серийном убийце, однако маньяка вычислить так и не удалось.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 10.08.17

Папа Римский готовится к поездке в Россию. / В Италии 15 пожарных разжигали огонь ради сверхурочных. / Рим хочет диалога с Москвой: Италия подсчитала ущерб от продэмбарго. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»