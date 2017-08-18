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Италия

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Публикации за 18.08.17

Государственный долг Италии достиг рекордного размера

Государственный долг Италии достиг рекордного размера

Госдолг Италии превысил 2,281 триллиона евро, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщил Центробанк страны.

Согласно бюллетеню Banca d'Italia, с мая по июнь размер долговой нагрузки Италии вырос более чем на 2 миллиарда евро, пишет «Прайм». За весь прошлый год государственный долг страны вырос на 2,07%, около 45 миллиардов евро и к началу 2017 года фиксировался на отметке 2,217 триллиона евро.

В первую очередь, по данным Центрального банка Италии, долговая нагрузка государства растет за счет увеличения расходов госадминистрации.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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