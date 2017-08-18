Государственный долг Италии достиг рекордного размера

Публикации за 18.08.17

Госдолг Италии превысил 2,281 триллиона евро, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщил Центробанк страны.

Согласно бюллетеню Banca d'Italia, с мая по июнь размер долговой нагрузки Италии вырос более чем на 2 миллиарда евро, пишет «Прайм». За весь прошлый год государственный долг страны вырос на 2,07%, около 45 миллиардов евро и к началу 2017 года фиксировался на отметке 2,217 триллиона евро.

В первую очередь, по данным Центрального банка Италии, долговая нагрузка государства растет за счет увеличения расходов госадминистрации.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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