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Италия

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Публикации за 22.08.17

Два человека погибли во время землетрясения на итальянском курорте
Фото: La Repubblica

Два человека погибли во время землетрясения на итальянском курорте

На итальянском острове Искье произошло землетрясение магнитудой 4,0 балла. В результате погибли два человека, 26 ранены. Спасатели продолжают разбор завалов. Туристы, отдыхавшие на курорте, спешат его покинуть. Власти организовали движение паромов, в момент открытия переправы у касс собралась длинная очередь.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, землетрясение произошло в понедельник около девяти вечера по местному времени. Специалисты оценили его в 4,0 балла. Эпицентр залегал в море на глубине 10 км в непосредственной близости от западного побережья острова, передает РИА «Новости». Затем последовали еще 14 более слабых подземных толчков.

Здания обрушились в двух курортных городах Казамиччола-Терме и Лакко-Амено. По предварительной информации, погибли две женщины, однако есть данные и о гибели еще одного человека. Не менее 26 человек получили различные травмы. Спасательные службы продолжают разбирать завалы. Так после пяти часов непрерывных работ удалось обнаружить живыми троих детей.

Многие туристы и жители острова после землетрясения предпочли провести ночь под открытым небом, опасаясь возвращаться в дома, на случай повторных толчков. Оперативный комитет национальной службы Гражданской обороны Италии открыл паромные переправы между Искьей и несколькими итальянскими портами. Туристы спешно покидают курорт.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего в Италии 24 августа 2016 года, погибли 299 человек, более трех тысяч итальянцев лишились крыши над головой. Подземные толчки ощущались на большей части центральной Италии, в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. Наибольшие повреждения получили населенные пункты Пескара-дель-Тронто, Аркуата-дель-Тронто, Аматриче и Аккумоли.

Рим, Зоя Осколкова

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