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Публикации за 19.09.17

Ученые определили точное местоположение супервулкана в Италии
Фото: Reuters

Ученые определили точное местоположение супервулкана в Италии

Итальянские и американские вулканологи выяснили местоположение магматического пузыря под Флегрейскими полями. По словам ученых, итальянский супервулкан становится все более опасным, однако предсказать точное время его извержения исследователи не могут.

Магматический очаг находится под городом-портом Поццуоли, а также, возможно, и под Неаполем, утверждает международная группа ученых из Италии и США. Расплавленные породы создают давление на земную кору, что в результате может обернуться извержением катастрофических масштабов, пишет «Лента.ру».

Почти 40 лет назад в районе Флегрейских полей произошел ряд несильных подземных толчков. Как выяснили вулканологи, причиной стал подъем магмы на глубину 1-2 километра под поверхностью земли.

С точностью предсказать время, когда магматический пузырь «лопнет», исследователи не могут. Однако ученые считают, что супервулкан набирает мощность. Впрочем, есть вероятность, что выход магмы произойдет на дне моря, тогда человеческих жертв и разрушений на поверхности удастся избежать.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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