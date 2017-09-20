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Италия

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Публикации за 20.09.17

В Италии полиция арестовала 50 членов мафиозного клана

В Италии полиция арестовала 50 членов мафиозного клана

Итальянские правоохранители задержали 50 членов одной из наиболее могущественных мафиозных организаций страны Sacra Corona Unita («Объединенная священная корона»). Арестованных бандитов обвиняют в убийствах, вымогательстве, торговле оружием и наркотиками.

Расследование деятельности мафиозной группировки на юге Италии началось в конце прошлого года, когда один из членов банды согласился сотрудничать с полицией, передает La Stampa. Аресты прошли в провинциях Бриндизи, Лечче и Таранто в юго-восточной области Апулия.

В общей сложности стражи порядка задержали 50 человек, которых обвиняют в убийствах, вымогательстве, незаконной торговле оружием и боеприпасами, а также наркотическими веществами.

В августе министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил, что даст жесткий ответ войне мафии на юге страны. В южную провинцию Фоджа, где ранее были зафиксированы активные столкновения членов конфликтующих мафиозных организаций, были направлены спецподразделения карабинеров.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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