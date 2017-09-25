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Публикации за 25.09.17

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Италии

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Италии

В Италии зафиксированы несколько случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, которая не характерна для стран Европы. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека советует российским туристам соблюдать меры предосторожности.

«Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в Европейских странах – Италии и Франции», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

По информации итальянского Минздрава, на середину сентября 2017 года зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание. Примечательно, что заболевшие не выезжали за пределы региона.

Вирус передается через укусы кровососущих насекомых. Чаще всего болезнь не приводит к опасным для жизни осложнением, но может быть опасна для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует во время путешествий использовать репелленты, а также носить одежду, закрывающую большую часть тела.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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