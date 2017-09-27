В Италии туристы отправились в первый в мире секс-круиз

Публикации за 27.09.17

В Венеции стартовал первый в мире морской секс-круиз. Путешественникам обещают жаркие эротические вечеринки прямо на борту лайнера, а также сексуальные развлечения во время остановок на берегу.

Роскошный круизный лайнер Azamara Quest отправился в путь по Адриатическому морю. Судно будет заходить в порты Словении и Хорватии, а завершится секс-прогулка в Италии, сообщает Seatracker.ru.

На 180-метровом лайнере во время путешествия будут проходить различные мероприятия для взрослых. Кроме того, на судне есть несколько зон, в которых дозволяется полностью обнажиться.

Отмечается, что недостатка в туристах, желающих отправиться в секс-круиз, не наблюдалось, несмотря на то, что самый дешевый билет стоил более трех тысяч евро.

Венеция, Служба информации РИА «Новый День»

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