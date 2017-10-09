ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.10.17

В Италии задержали брата ликвидированного в Марселе террориста

В Италии задержали брата ликвидированного в Марселе террориста

В Италии задержали гражданина Туниса Ахмеда Ханачи, которого подозревают в причастности к нападению в Марселе. Он приходится родственником убитому полицейскими Ахмеду Ханачи.

По версии следствия, Анис Ханачи, задержанный правоохранителями в городе Феррара, является членом террористической организации, пишет La Repubblica. Он помогал брату в организации теракта на вокзале Сен-Шарль во Франции. Тогда Ахмед Ханачи смертельно ранил ножом двух женщин. В ходе нападения он кричал «Аллах акбар».

Преступника ликвидировали в ходе спецоперации. По данным МВД Франции, он был бездомным, употреблял наркотики и не раз попадался на совершении мелких правонарушений.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 09.10.17

Берлускони подарил Путину постельное белье. / В Италии мужчина пытался отверткой пропороть картину Гитлера. / Итальянские ученые нашли безопасное место на Марсе для создания колонии землян.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter