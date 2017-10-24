Жительница Италии на протяжении трех лет потеет кровью

Публикации за 24.10.17

В Италии госпитализировали 21-летнюю девушку, у которой вместе с потом выделяется кровь. При этом видимые повреждения кожи отсутствуют.

Итальянка рассказала врачам, что три года страдает от неизвестного недуга. Кровавый пот выделяется в то время, когда она испытывает стресс, приступы длятся от одной до пяти минут. В результате девушка была вынуждена сократить общение с людьми, что только усугубило ее психическое состояние, пишет The Independent.

Медики госпитализировали девушку и провели тщательное обследование. В результате было выявлено редкое заболевание – гематидрозом. Стенки сосудов пациентки оказались настолько истощены, что пот смешивается с кровью и просачивается сквозь кожу.

Девушка пропила курс препаратов для укрепления сосудистой системы, а также лекарства для снижения уровня стресса, что уменьшило частоту приступов, однако полностью от болезни итальянка не избавилась.

Рим, Зоя Осколкова

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