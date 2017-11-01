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Италия

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Публикации за 01.11.17

Итальянца ограбили, пока жена изменяла ему с соседом

Итальянца ограбили, пока жена изменяла ему с соседом

Неудачный день выдался у жителя итальянского города Виченца, его дом обчистили воры. А когда он пытался узнать, где в момент ограбления была жена, выяснилось, что она в это время развлекалась с соседом.

54-летний мужчина вернулся домой после рабочего дня и увидел, что в его доме побывали грабители. Преступники вынесли драгоценности, а также сейф, в котором находилось семь винтовок, пишет Il Gazettino.

Тогда потерпевший отравился спросить у соседа, которого считал своим другом, не видел ли тот что-нибудь подозрительное, и обнаружил в его постели свою супругу. Издание отмечает, что прибывшие на место происшествия полицейские успели предотвратить самосуд.

Позже сейф с украденным оружием нашли в поле за границей города.

Рим, Зоя Осколкова

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