ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.11.17

У итальянцев появился официальный государственный гимн

У итальянцев появился официальный государственный гимн

Парламент Италии утвердил «Песню итальянцев» в качестве государственного гимна страны. Фактически, композиция являлась национальным гимном на протяжении десятилетий, официальный статус ей придали только сейчас.

«Песня итальянцев» (Il Canto degli Italiani), также известная как «Братья Италии», была написана итальянским поэтом и писателем Гоффредо Мамели еще в 1847 году, автор музыки – Микеле Новаро. В 1946 году Совет министров утвердил композицию в качестве временного гимна страны.

С момента образования Итальянской республики песня исполнялась на государственных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Однако в конституции «Песня итальянцев» не фигурировала. Теперь, спустя 71 год, песня получила официальный статус, сообщает La Repubblica. Соответствующее решение приняла конституционная комиссия Сената итальянского парламента.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 14.11.17

Италия рыдает: впервые за 60 лет национальная сборная не попала на ЧМ. / La Stampa: Путин на выборах вооружится Интернет-опытом итальянского «Движения 5 звезд». Сильвио Берлускони очень недоволен. / Революция-1917 остановила «сверхимпериализм», но сейчас мир снова перед той же угрозой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter