У итальянцев появился официальный государственный гимн

Публикации за 16.11.17

Парламент Италии утвердил «Песню итальянцев» в качестве государственного гимна страны. Фактически, композиция являлась национальным гимном на протяжении десятилетий, официальный статус ей придали только сейчас.

«Песня итальянцев» (Il Canto degli Italiani), также известная как «Братья Италии», была написана итальянским поэтом и писателем Гоффредо Мамели еще в 1847 году, автор музыки – Микеле Новаро. В 1946 году Совет министров утвердил композицию в качестве временного гимна страны.

С момента образования Итальянской республики песня исполнялась на государственных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Однако в конституции «Песня итальянцев» не фигурировала. Теперь, спустя 71 год, песня получила официальный статус, сообщает La Repubblica. Соответствующее решение приняла конституционная комиссия Сената итальянского парламента.

Рим, Зоя Осколкова

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