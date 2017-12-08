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Публикации за 08.12.17

Папа Римский предлагает изменить текст молитвы «Отче наш»
Фото: vatican.va

Папа Римский предлагает изменить текст молитвы «Отче наш»

Папа Римский Франциск хочет изменить слова в молитве «Отче наш». По мнению понтифика, в настоящее время перевод текста молитвы на ряд языков вводит верующих в заблуждение.

В «Отче наш» есть слова, которые позволяют предположить, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет», отметил глава Католической церкви. «Неправильный перевод будто делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», – цитирует Папу Римского Daily Mail.

Понтифик напомнил, что французы уже изменили текст молитвы, и теперь она звучит как «не позволь нам поддаться искушению». В этом случае вся вина за прегрешение лежит на человеке, заключил Папа Римский.

Согласно Евангелию, молитву «Отче наш» Иисус Христос дал своим ученикам. Так как текст на языке оригинала был утрачен, самые древние слова молитвы написаны на древнегреческом койне.

Рим, Зоя Осколкова

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