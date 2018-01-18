Несколько авиарейсов отменены из-за забастовки в итальянских аэропортах

Публикации за 18.01.18

В Италии работники аэропортов объявили о проведении забастовки 19 января. В связи с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 перелетов в крупные города страны.

По данным, опубликованным на сайте перевозчика, отменены рейсы из Москвы в Рим (SU2402, 2403, SU2418, 2419, SU2404, 2405), Милан (SU2410, 2411, SU2612, 2613) и Венецию (SU2596, 2597) и обратно. Кроме того, изменилось время вылета нескольких самолетов из Шереметьево в Милан и Рим.

В авиакомпании об отмене и вынужденной задержке предупреждают клиентов через кол-центр. Тех, кто уже прибыл в аэропорт, «Аэрофлот» обеспечит всем необходимым «в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании».

Предупреждение о проведении общенациональной забастовки работников аэропортов в Италии опубликовал Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России в своем микроблоге. «19.01 – общенациональная 24-часовая забастовка работников аэропортов; возможны задержки/отмена рейсов», – говорится в сообщении.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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