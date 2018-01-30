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Италия

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Публикации за 30.01.18

Итальянский почтальон сдавал чужие письма в макулатуру

Итальянский почтальон сдавал чужие письма в макулатуру

В Италии ленивый почтальон скопил у себя дома более полтонны чужой корреспонденции. Полиция изъяла письма, их доставят законным владельцам.

Тревогу забили волонтеры, которые получили в качестве макулатуры два десятка коробок с маркировкой Почты Италии. Внутри находились отправления, которые, по всей видимости, не дошли до адресатов, передает The Independent.

Полицейские нагрянули с обыском к 56-летнему почтальону, который сдал коробки на переработку, и обнаружили 573 килограмма писем. Оказалось, что работник почты восемь лет собирал чужие письма.

Примечательно, что среди найденных отправлений не было личных писем, в основном там были счета, банковские уведомления, рекламные сообщения и коммерческая корреспонденция. Все письма отправят адресатам.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 19.01.18

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