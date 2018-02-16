Итальянские парламентарии заступились за российского политолога

Публикации за 16.02.18

В Италии региональный Совет провинции Венето выступил в поддержку российского политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, которому ранее был запрещен въезд в ЕС по требованию Варшавы. Депутаты Венето считают, что руководство Италии невольно выступает пособником тоталитарного режима Польши.

Как говорится в заявлении регионального Совета Венеты, действия Польши, запретившей въезд в Евросоюз российского интеллектуала, противоречат основополагающему принципу свободы мнений.

Напомним, Алексей Мартынов неоднократно выступал в поддержку оппозиционного польского политика, экс-депутата Сейма Матеуша Пискорски, который почти 18 месяцев находится в заключении без формального обвинения. Это послужило поводом для включения политолога из РФ в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в ЕС. В конце декабря 2017 года Мартынов вместе с семьей планировал провести новогодние праздники в Венеции, однако в Италии ему отказали во въезде в страну.

Как считают депутаты Совета Венеты, правительство Италии не должно идти на поводу Варшавы, а, наоборот, принять меры для исключения Мартынова из «черного списка» ЕС.

Примечательно, что Совет Венеты уже выступал в защиту России в 2016 году. Тогда была принята резолюция с призывом к правительству Италии осудить политику Евросоюза по Крыму и добиваться отмены санкций против РФ.

Венеция, служба информации РИА «Новый День»

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