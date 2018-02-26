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Италия

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Публикации за 26.02.18

В Риме закрыли школы и садики из-за «сибирских» морозов
Фото: ANSA

В Риме закрыли школы и садики из-за «сибирских» морозов

В столице Италии выпал обильный снег. Минусовые температуры заставили местные власти отменить занятия в образовательных учреждениях. Всему виной сибирский циклон, принесший ледяной ветер и осадки.

Как пишут итальянские СМИ, снег в Риме шел всю ночь, к утру высота снежного покрова достигала 3-4 сантиметров. Температура воздуха упала ниже -5 градусов, ожидается, что во вторник столбик термометра опустится до -10 градусов.

Сегодня были закрыты практически все государственные учреждения, прекращены занятия в школах и университетах, даже Колизей и Римские форумы оказались недоступные для туристов.

Подобные аномальные холода наблюдали на Апеннинах в 2012 году. Тогда из-за снега дороги оказались заблокированы, так как автомобили не могли проехать на летней резине. Кроме того, морозы унесли жизни около 30 человек. В этот раз железнодорожные вокзалы открыли для бездомных, чтобы избежать жертв.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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