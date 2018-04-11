Итальянские спасатели три дня ищут пропавшего в Альпах немецкого миллиардера

Публикации за 11.04.18

В Альпах четвертый день идут поиски немецкого магната Карла-Эривана Хауба. Миллиардер перестал выходить на связь после внетрассового лыжного спуска. Поисково-спасательная операция осложняется сложными погодными условиями.

По данным Reuters, 58-летний глава группы Tengelmann пропал во время спуска с гор в итальянской коммуне Червино, что на границе Италии и Швейцарии. В последний раз сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован вечером 7 апреля.

Семья миллиардера выделила дополнительные средства на его поиски, однако пока результата они не принесли. По словам итальянского координатора поисково-спасательных работ Адриано Фавре, поиски Хауба осложняются плохими погодными условиями.

Карл-Эриван Хауб один из богатейших людей не только Германии, но и всей Европы. Он является главным управляющим Tengelmann Group, в которую входит ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI и KiK.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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